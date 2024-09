La vetrina del turismo Unesco. Montecatini al salone di Genova

La città torna protagonista a livello internazionale dal 12 al 14 settembre, a Genova, al World Tourism Event, il salone internazionale del turismo dei siti Unesco. Montecatini avrà un posto d’onore e uno spazio esclusivo nella giornata del 13, con un appuntamento previsto nel salone Novecento del Palazzo della Meridiana del capoluogo ligure. Tema dell’incontro sarà ’Great Spas Towns of Europe: Montecatini Terme cuore d’Europa’. Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica, intervisterà i rappresentanti della città che interverranno alla manifestazione che sarà anche trasmesso in streaming. L’amministrazione, come annuncia il programma del salone sarà rappresentata dal vicesindaco Beatrice Chelli, assessore alla cultura. Il Comune sottolinea come questa sia "un’ottima opportunità per Montecatini per mettersi in mostra come punto cardine del sito seriale transnazionale e per poter illustrare il percorso socio-culturale, legato alla salute e all’architettura, che la vede come unica città termale italiana del percorso europeo che coinvolge ben sette paesi".

Sempre il 13, a Genova verrà anche presentata la guida "Toscana patrimonio dell’, umanità ( a cura di Clara Svanera, Francesco Tapinassi e Carlo Motta, quest’ultimo responsabile Mondadori). Nel 2021, durante la quarantaquattresima sessione del patrimonio mondiale a Fuzohu in Cina, il sito ’The Great Spa Towns of Europe, di cui fa parte Montecatini, è stato iscritto nella lista del patrimonio. La dichiarazione di eccezionale valore universale che motiva l’inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità sottolinea che "le grandi città termali europee rappresentano un’eccezionale testimonianza del fenomeno del termalismo europeo, il quale raggiunse la sua massima espressione tra il 1700 e il 1930".

Il gruppo comprende 11 città termali in 7 paesi diversi: Baden Bei Wien (Austria), Spa (Belgio), Karlovy Vary, Františkovy Lanzè e Mariane Lanzè (Repubblica ceca), Vichy (Francia), Badesi, Baden-Baden e Bad-Kissingen (Germania), Montecatini, Bath (Regno Unito). Si tratta delle città termali più alla moda, dinamiche ed internazionali tra le centinaia di esse che hanno contribuito al fenomeno del termalismo europeo.

Daniele Bernardini

Giovanna La Porta