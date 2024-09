La T Tecnica Gema. Sfide al PalaCarrara

Dopo lo storico ’passaggio del Serravalle’ in epoca Covid, con il Pistoia Basket 2000 che trovò ospitalità per qualche mese al PalaTerme, quest’anno sarà una squadra termale a fare il percorso inverso, a causa dei lavori di ristrutturazione che interessano il palasport di via Cimabue. Pallacanestro Montecatini ha dunque annunciato ufficialmente che il PalaCarrara di Pistoia sarà la sede delle partite casalinghe per la stagione 2024/25 de La T Tecnica Gema Toscana Montecatini. Una notizia già ’ufficiosa’ da tempo, e più volte ribadita, ma che ha adesso tutti i crismi dell’ufficialità dopo che è stato completato l’iter burocratico con il Comune di Pistoia con la firma della convenzione. Anche se, a onor del vero, mancherebbe ancora il via libera della Commissione Pubblico Spettacolo. "Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto e di questa scelta per la stagione che sta per iniziare – è il commento del presidente della Pallacanestro Montecatini, Alessandro Lulli – perché ci permette di giocare in un bellissimo impianto, non lontano da Montecatini, a tutto vantaggio della squadra e dei nostri tifosi, costretti come sappiamo a questo spostamento per i lavori in corso al Palaterme. Ringraziamo in primis l’amministrazione comunale di Pistoia, il sindaco e gli assessori, per averci subito accolto con favore e con disponibilità, ma anche la società Pistoia Basket 2000, per la collaborazione ricevuta nel condividere spazi e strutture", ha concluso il presidente Lulli. "Quella di Pistoia è una scelta mirata, una città e un impianto ai quali sono legato avendoci passato due bellissime stagioni da giocatore – è il commento del direttore sportivo Guido Meini –. L’obiettivo che vorremmo centrare è anche quello di attrarre con questa scelta nuovi simpatizzanti. Abbiamo forte ambizione in campionato e la voglia di farci apprezzare da quanti più appassionati possibili durante questa impegnativa e intensa stagione".