La T Tecnica Gema, inizia il ciclo infernale. La Virtus Roma di Rodriguez-Radunic spaventa

Il girone di ritorno de La T Tecnica Gema Montecatini si apre con una sfida dal sapore di rivincita: il calendario asimmetrico della Serie B Nazionale 2024-2025 riserva subito agli uomini di coach Del Re un’opportunità di riscatto contro una delle poche formazioni che sono riuscite a piegare la truppa rossoblù nelle prime 19 partite di regular season, ovvero quella Virtus Roma incontrata nemmeno due mesi fa ma già cambiata nella fisionomia rispetto a quel 16 novembre in cui Savoldelli e compagni andarono a tanto così da un’epica rimonta da -18. Pochi giorni dopo quella vittoria i capitolini hanno infatti messo di nuovo mano al roster (e al portafogli), firmando un giocatore che da queste parti tutti conoscono bene, ovvero Matej Radunic, che con la canotta degli Herons ha affrontato ben sette volte la Montecatini sponda Gema nelle stracittadine termali.

Stasera a partire dalle 20.30 al PalaCarrara tirerà dunque aria di derby, un antipasto di ciò che succederà tra pochi giorni quando nel derby, quello vero, leoni e aironi termali dovranno necessariamente tuffarcisi: "Più in generale è la prima di un trittico di sfide di assoluto livello che ci attende in appena una settimana, visto che dopo il derby di mercoledì saremo di scena a Roseto appena tre giorni più tardi – commenta il ds Guido Meini –. Cerchiamo di concentrarci su un impegno alla volta senza guardare troppo avanti, anche perché la Virtus Roma è una delle squadre più attrezzate al salto di categoria, con un roster già competitivo e ulteriormente impreziosito da due giocatori di primissima fascia come Radunic e Rodriguez".

Con i due nuovi innesti la squadra di Tonolli ha definitivamente cambiato marcia, vincendo 10 volte nelle ultime 12 gare, dall’altra parte però c’è una T Gema il cui ruolino non è dissimile da quello dei giallorossi e che a Sant’Antimo ha festeggiato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia: "È un periodo ottimo a livello di risultati per noi e negli ultimi giorni abbiamo lavorato in un clima di grande entusiasmo per il traguardo che abbiamo raggiunto, non lo è altrettanto dal punto di vista della brillantezza fisica per molti dei miei giocatori perché già avevamo avuto qualche problemino prima di Sant’Antimo e in questa settimana la situazione non è migliorata – rivela il tecnico montecatinese – Naturalmente questo non costituirà un alibi. Mi aspetto una partita di altissimo livello". Livello fotografato da un dato: ad affrontarsi stasera saranno la terza miglior difesa del girone (quella rossoblù) e il terzo miglior attacco (quello capitolino).

Filippo Palazzoni