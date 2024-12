La T Gema, test Pielle. Riflettori sull’ex Chiarini

Un anno fa la vittoria per 91-76 ai danni della Pielle Livorno (che nella regular season 2023-2024 fu battuta da sole altre due squadre, ndr), lanciò la Pallacanestro Montecatini nelle magnifiche quattro del girone A di Serie B Nazionale e permise ai leoni termali di nutrire fondate ambizioni di raggiungere le finali di Coppa Italia. Una vittoria nel big match contro i labronici di questo pomeriggio alle 18 al PalaCarrara di Pistoia, il secondo consecutivo per La T Tecnica Gema Montecatini dopo il derby di domenica scorsa, potrebbe avere il medesimo effetto: dopo aver ritrovato anche il secondo posto in condivisione con Ruvo e gli stessi Herons grazie ad un successo che nella stracittadina montecatinese non arrivava da oltre due anni, battere un’altra grande del campionato spalancherebbe alla truppa di coach Del Re orizzonti ancora inesplorati.

Già, perché al netto di tutte le difficoltà di questo inizio di stagione, la Pielle Livorno dell’ex coach Federico Campanella (a Montecatini dal 2016 al 2018) resta una big del girone B di questa Serie B Nazionale, composta quasi esclusivamente da giocatori reduci da anni e anni di A2: "Hanno giocatori esperti e di talento come Bonacini, Leonzio, a mio avviso i pericoli maggiori per la nostra difesa, a cui aggiungo un top tra i tiratori come Venucci, e lunghi solidi come Vedovato, Paesano e Donzelli, e poi i vari Cepic, Del Testa e Campori – aggiunge Del Re –. Sappiamo quanto sono forti, malgrado l’assenza prolungata di Zahariev, sono attrezzati per arrivare nelle prime del girone".

Savoldelli e soci hanno già sfidato i biancoblù due volte in precampionato, stavolta però sarà un po’ diverso, perché proprio il capitano rossoblù sarà costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio all’adduttore e anche Acunzo è in dubbio a causa di un problema al tibiale posteriore. In questa situazione, ancora una volta sarà chiave il ruolo che reciterà Chiarini: per l’argentino domenica speciale da ex. "Purtroppo arriviamo a questa partita con tanti acciacchi dal post derby", ammette il condottiero dei termali, che per aiutare i suoi ragazzi a gettare nuovamente il cuore oltre l’ostacolo chiama a raccolta tutto il pubblico di fede La T Gema: "Mi piacerebbe rivedere tutto il calore dei nostri sostenitori visto domenica scorsa, quando sono stati fondamentali nell’aiutarci a vincere". Cospicua sarà anche la rappresentanza piellina in arrivo da Livorno.

Filippo Palazzoni