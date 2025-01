La T Gema in Coppa Italia: tutte le combinazioni. Accesso alle Final Four anche con una sconfitta

Le speranze di una permanenza in Valdinievole della Coppa Italia di Serie B Nazionale sono ormai esclusivamente riposte ne La T Tecnica Gema. I risultati della diciottesima giornata di regular season in Serie B Nazionale hanno infatti sancito la matematica esclusione della Fabo, detentrice della coppa, dalle prossime final four in programma a Genova il 14 e 15 marzo 2025. Natali e compagni non potranno dunque difendere il titolo conquistato nove mesi fa a Roma: anche nella più rosea delle ipotesi, gli Herons chiuderebbero il girone d’andata al secondo posto, appaiati ai cugini, e sarebbero dietro a causa dello scontro diretto sfavorevole. Il trofeo potrebbe comunque non muoversi da Montecatini: dipende tutto dai leoni termali che al momento sono in pole position per aggiudicarsi l’ultimo pass utile per la kermesse tricolore, gli altri tre se li sono già accaparrati ufficialmente l’imbattibile Roseto, capolista a punteggio pieno del girone sud, oltre a Legnano e Treviglio, rispettivamente prima e seconda del raggruppamento A.

Gli uomini di Del Re sono secondi in solitaria ormai già da tre giornate, due punti sopra il gruppone composto da Luiss Roma, Ruvo di Puglia, Herons e Pielle Livorno e con una vittoria sul parquet di Sant’Antimo chiuderebbero i giochi senza se e senza ma. In caso di ko in terra campana si aprirebbe un rompicapo aperto a innumerevoli combinazioni. Oltre a La T Gema in corsa ci sono anche Luiss Roma, Ruvo di Puglia (con le quali i rossoblù hanno un record negativo) e l’imponderabile Pielle Livorno, autrice di un recupero prodigioso (unica squadra delle tre con cui Savoldelli e soci hanno vinto).

I termali accederebbero alle Final Four anche con una sconfitta in caso di arrivo a pari punti con i labronici o in caso di parità con la stessa Pielle e Ruvo di Puglia. Se fosse raggiunta da una sola fra Ruvo e Luiss, oppure da entrambe, La T Gema vedrebbe sfumare l’obiettivo sul più bello, così come in caso di parità a 26 punti di tutte e quattro le formazioni rimaste in lizza, che vedrebbe completo il ribaltone della Pielle. Ipotesi non impossibile ma comunque difficile, perché oltre a sperare in risultati favorevoli dagli altri palazzetti gli uomini di Campanella dovrebbero infliggere il primo ko a Roseto. Più fattibile la missione della Luiss Roma, alla quale basterebbe, oltre al ko di Montecatini, una vittoria al PalaTenda di Piombino nel diciannovesimo turno per volare a Genova nella maggior parte delle combinazioni. Poi c’è Ruvo: i pugliesi sarebbero dentro soltanto in caso di un arrivo a pari punti con la sola La T Gema.

Filippo Palazzoni