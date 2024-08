La T Gema a Pistoia. Manca solo l’annuncio

Il cammino nella regular season per Fabo Herons Montecatini e La T Tecnica Gema Montecatini è ormai tracciato e dopo aver conosciuto quelle che saranno le tappe del loro percorso dal 29 settembre al 27 aprile 2025 le due franchigie di Montecatini Terme scaldano i motori per la ripartenza ormai prossima. Una ripartenza che si svolgerà in tutto o in parte lontano dagli impianti che ospiteranno le gare interne delle due formazioni, in esilio a causa dei lavori di ristrutturazione al PalaTerme. Per quanto riguarda gli Herons la scelta di Lucca è nota da tempo, mentre per l’approdo de La T Gema al PalaCarrara di Pistoia manca ormai soltanto l’ufficialità: il palazzetto di via Fermi dovrebbe ospitare le gare interne dei rinnovati e ambiziosi leoni termali, dando ovviamente la precedenza alle partite casalinghe del Pistoia Basket.

Nel frattempo la società presieduta da Alessandro Lulli ha già comunicato il programma della prima settimana di preparazione, che si snoderà fra PalaVinci e PalaPertini di Ponte Buggianese. La data ufficiale del raduno per Savoldelli e compagni sarà domenica 18 agosto al PalaVinci, con tanto di prima sgambata dalle 17 alle 19. In occasione della preparazione al roster allenato da Marco Del Re dovrebbero essere aggregati anche due cavalli di ritorno, ovvero i giovani Riccardo Albelli e Jacopo Cellerini, l’anno scorso in prestito agli Shoemakers Monsummano. Nei sette giorni successivi la squadra rossoblù tornerà ad allenarsi al Palavinci tutti i pomeriggi dalle 18 alle 20 eccetto il mercoledì, mentre al mattino svolgerà sempre allenamento al Palapertini di Ponte Buggianese.

Il palasport pontigiano sarà con ogni probabilità teatro anche di una parte della preparazione della Fabo Herons Montecatini, sebbene in questo caso il club dell’airone non abbia ancora comunicato le date ufficiali della propria pre-season. Difficile tuttavia non immaginare un inizio speculare a quello dei cugini, almeno dal punto di vista delle tempistiche.

Filippo Palazzoni