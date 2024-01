"La strada per Medicina è pericolosa"

Il presidente del circolo Amici di Medicina, Sergio Campioni, si dice soddisfatto per gli interventi eseguiti sulla via comunale che porta alla frazione, in seguito alla segnalazione che aveva fatto con l’esposto dello scorso 27 ottobre. Campioni, però, ricorda che quella rimane "una strada pericolosa mancante di guardrail; segnaletica verticale, rovinata dall’attività di taglio erba che il Comune affida in appalto a ditte esterne e che non è sono stata ripristinata; una corretta regimazione delle acque meteoriche che scorrono liberamente fuori dalle cunette laterali completamente ostruite da anni; interventi risolutivi di tre storici movimenti franosi, contenuti provvisoriamente da pareti di blocchi di cemento; rimozione di alberature a rischio caduta su detta viabilità e da noi ri-segnalate anche di recente ai competenti uffici comunali".

Nel suo intervento, il presidente precisa che dopo l’esposto il prefetto "ha sollecitato immediatamente il Comune perché verificasse nel merito: l’amarezza è stata di aver appreso che la risposta alla sollecitazione, a firma del sindaco, era stata poi rivisitata da un assessore. Dispiace peraltro ricordare che nelle ultime tre o quattro righe di detta lettera si accusava la nostra associazione di aver esposto al prefetto la situazione più per una rivendicazione di rivalsa derivante da un diatriba sull’esito di un bando di assegnazione del fabbricato delle ex scuole elementari, piuttosto che per un reale e sano comportamento civico di tutela dell’incolumità pubblica, derivante da un di pericolo latente da tempo su un bene comune".