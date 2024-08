La stagione dei derby. Il calendario fa scintille

Cinque squadre a rappresentare l’intera provincia di Pistoia (pur con una preminenza numerica valdinievolina) caratterizzate da obiettivi differenti. Ma accomunate dalla volontà di dare il 110% per disputare un torneo di livello nel girone A di Promozione 2024/2025. A partire dalla prima giornata di campionato, fissata per il prossimo 8 settembre alle 15.30: il Casalguidi di mister Marco Benesperi riceverà la visita del San Giuliano, la Larcianese andrà a giocare nella tana del Firenze Ovest, l’Intercomunale Monsummano attende il Marginone 2000 e Lampo Meridien e Montecatini Calcio saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Pietrasanta e Urbino Taccola. Già dalla domenica seguente però, ci saranno i primi incroci intraprovinciali.

La seconda giornata del torneo, programmata per il 15 settembre, propone infatti Lampo Meridien–Casalguidi e Montecatini–Intercomunale Monsummano (mentre la Larcianese giocherà in casa con il Pietrasanta). Ed eccoci al 22 settembre, dove spicca Intercomunale Monsummano–Larcianese in mezzo a Casalguidi– San Marco Avenza, Firenze Ovest–Lampo Meridien e Lunigiana Pontremolese–Montecatini. Scorrendo poi il calendario in cerca di derby sull’asse Piana–Valdinievole, troviamo in sequenza Intercomunale Monsummano–Lampo Meridien (6 ottobre, ritorno il 26 gennaio 2025) Larcianese–Montecatini (13 ottobre con ritorno fissato per il 2 febbraio prossimo), Casalguidi–Intercomunale Monsummano (27 ottobre, ritorno il 16 febbraio), Montecatini–Lampo Meridien (3 novembre prossimo, ritorno 23 febbraio), Larcianese–Lampo Meridien (andata 17 novembre, ritorno in programma per il 9 marzo), Casalguidi–Montecatini (24 novembre e 16 marzo) e Casalguidi–Larcianese, con andata 8 dicembre e ritorno il 30 marzo 2025.

Il girone d’andata si concluderà il 15 dicembre, mentre la chiusura della regular season è stata prevista per il 3 aprile. E a quel punto partiranno i playoff, per chi potrà ancora sognare, o i playout, per chi dovrà scongiurare la retrocessione in Prima categoria.

Giovanni Fiorentino