La senese Passaponti è Miss Framesi Toscana

Vittoria al fotofinish per Ofelia Passaponti di Siena che si è aggiudicata il primo dei titoli regionali satellite che segnano

la marcia di avvicinamento verso la finale di Miss Toscana in programma domenica 1° settembre a Castelfiorentino.

Ofelia ha fatto sua la fascia di Miss Framesi Toscana al termine di una bella serata andata in scena a Lamporecchio con la partecipazione delle 28 ragazze che hanno superato la semifinale. Ofelia Passaponti ha battuto allo spareggio Carolina Cappa, 18 anni, di Livorno. Dopo il primo conteggio dei voti le due ragazze sono arrivate a prime a pari merito. La giuria si è riunita di nuovo e ha espresso un nuovo giudizio che ha portato all’elezione di Ofelia Passaponti che ha 24 anni, ha

capelli castani e occhi marroni è alta 1,70 ed è del segno dei Gemelli.

La vincitrice è stata premiata dal sindaco di Lamporecchio, Anna Trassi, dal presidente del Ccn Lamporecchio Elisa Cappelli, dai coordinatori e responsabili nazionali del progetto Framesi Erica Carminati e Filippo Gilioli.

Per la vincitrice anche l’omaggio del brigidino d’oro che celebra il

tradizionale dolce di Lamporecchio.

La seconda classificata Carolina Cappa è stata premiata da Letizia Bianconi vicepresidente del Ccn. Terza classificata Alice Belli, 19 anni di Viareggio che

è stata premiata da Sandra Bucalossi titolare del salone Vogue Unisex di via 11 febbraio a Empoli. Quarto posto finale per Giada Trivella, 20 anni, di Calcinai (Pisa) che ha preceduto Giulia Guerriero, 19 anni, di Pisa. Sesto posto per la lucchese Margherita Antonini di 21 anni.

La serata ha avuto come location piazza 4 novembre in occasione della quindicesima edizione della Fiera d’agosto, tradizionale appuntamento estivo di Lamporecchio. Ospiti d’onore la Miss Toscana 2023 Debora Sarti e Carolina Soleti Miss Isola d’Elba 2024 e già qualificata per le pre-finali nazionali di Miss Italia dei primi di settembre a Numana nelle Marche. Un traguardo che è già stato centrato, con la vittoria di Lamporecchio, anche da Ofelia Passaponti. La giuria che ha decretato i verdetti era composta da Alfio Petralia (presidente), Fabio Spinelli (segretario), Debra Barsacchi, Eleonora Gambero, Carlo Panati, Gianni Giardulli, Leopoldo Venturini.