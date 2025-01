La scuola dell’infanzia cambia. Riorganizzazione a Borgano: "Dal 2026 diventerà un nido"

Novità per quanto riguarda le scuole dell’infanzia di Borgano e più in generale per la riorganizzazione del servizio. Lo ha comunicato il vicesindaco di Lamporecchio Luca Artino. "A partire dall’anno scolastico 2026/2027, la scuola dell’infanzia di Borgano diventerà un nido comunale, grazie a un finanziamento legato al Pnrr di 560mila euro ottenuto dalla precedente amministrazione. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra comunità, poiché ci permetterà di offrire un percorso educativo continuativo da zero a quattordici anni".

Artino parla anche dell’opportunità di Lamporecchio di attrarre bambini "comuni limitrofi, aumentando così le iscrizioni e garantendo un servizio educativo di qualità. Non portare avanti questo progetto sarebbe stato creare un danno al futuro di Lamporecchio e delle loro famiglie. Cosa cambia? I bambini che attualmente frequentano Borgano saranno trasferiti a Mastromarco. È importante sottolineare che non ci saranno cambiamenti significativi (cambia solo l’edificio), ma ci sarà un miglioramento dell’offerta educativa, creando una rete di servizi più ampia e accessibile, tutto questo grazie a una struttura nuova e moderna con ampi spazi. Le sezioni passeranno da tre a cinque per mantenere la situazione attuale di Borgano e garantire un ambiente molto più confortevole".

A Lamporecchio sono previsti poi interventi e azioni della nuova amministrazione sul plesso di Mastromarco: si prevede la presentazione di un bando per l’ampliamento urgente della struttura, la partecipazione a un bando per l’efficientamento energetico del plesso,; l’ampliamento del parcheggio per migliorare l’accessibilità per i genitori e l’anticipazione dell’orario di entrata alle 7.30 per offrire un servizio aggiuntivo ai genitori che hanno questa esigenza, in base alle richieste.

Per quanto riguarda l’adeguamento della struttura alla prevenzione incendi, la legge dice che sopra le cento unità andrebbe adeguato l’impianto È stato deciso di farlo ugualmente anche se la scuola è sotto questa soglia. "Siamo convinti – conclude Artino – che questi cambiamenti porteranno benefici significativi alla nostra comunità e garantiremo il massimo impegno per una transizione fluida e positiva".

Massimo Mancini