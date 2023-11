La riattivazione dei varchi Ztl. Controlli ad aree pedonali e alle zone a traffico limitato

"A partire da sabato 11 novembre provvederemo ad attivare i nuovi varchi per il controllo degli accessi nelle aree pedonali e zone a traffico limitalo nel territorio comunale". L’annuncio arriva da Emiliano Corrieri, assessore al traffico e alla polizia municipale. "I nuovi varchi omologati e posizionati secondo le modalità previste dal progetto depositato al ministero dei trasporti - prosegue l’esponente della giunta - non hanno subito variazioni nel loro posizionamento, c’è stato un aggiornamento di tecnologia e di adeguamento normativo. L’ordinanza che dispone le limitazioni di transito è sempre la numero 419 del 12 dicembre 2019 e nessuma modifica è stata apportata per quanto riguarda i periodi e le ore di divieto, né per le auto che possono accedere. I veicoli che risultavano autorizzati prima del novembre dello scorso anno continuano ad essere autorizzati fino al giugno 2024".

Corrieri ricorda che "anche per quanto riguarda gli alberghi all’interno delle aree a ZTL rimane inalterata la procedura, a tutti verrà fornito un apposito profilo con il quale interagire con il sistema di controllo per accreditare i veicoli dei propri clienti, a tal proposito saranno effettuati incontri mirati per la relativa formazione. Dopo l’accensione dei varchi, seguirà un periodo di circa 30 giorni di pre-esercizio, il sistema che entrerà in funzione a regime il prossimo 10 dicembre, data dalla quale verranno sanzionati i veicoli che transiteranno nelle aree di divieto. Abbiamo installato altre 11 telecamere di videosorveglianza cittadina per rendere ancor più sicurezza le nostre strade, così che il numero totale di telecamere in città si attesti a 117 dispositivi, più del doppio rapportato al numero ereditato".