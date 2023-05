La prima scuola di studi umanistici Le tradizioni e la civiltà occidentale

Si intitola "Se tu segui tua stella..." la prima edizione della Scuola di studi umanistici che si svolgerà dal 4 al 9 settembre 2023 al Golf Hotel Corallo. L’iniziativa, promossa da Fondazione Caript in collaborazione con Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, Fondazione Francis Bacon, Società Pistoiese di Storia Patria, associazione culturale Storia e Città, Uniser e Università “Vasco Gaiffi”, è rivolta a studenti degli ultimi tre anni di scuola superiore e dei corsi di laurea triennale residenti in provincia di Pistoia. Le adesioni sono raccolte attraverso un apposito bando, pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionecaript.it nella sezione “bandi e modulistica” e ai partecipanti, sino a un massimo di 31, è offerta la possibilità di frequentare una scuola estiva residenziale di quattro giorni con tutte le spese a carico dell’organizzazione. La scuola ha l’obiettivo di proporre a ragazze e ragazzi esperienze, percorsi formativi e di produzione intellettuale nelle discipline letterarie e linguistiche, storiche e paleografiche, filosofico-politiche e filosofico-scientifiche e, nella prima edizione, ha per tema “Tradizionetradizioni. Continuità e rotture nella civiltà dell’Occidente dall’età classica alla modernità”. Argomenti che saranno affrontati attraverso lezioni frontali e interattive, laboratori e seminari di approfondimento tenuti da studiosi di fama in un contesto improntato alla convivialità e allo scambio e alla condivisione delle conoscenze e degli interessi tra studenti e docenti. Per partecipare dovrà essere presentata domanda entro il 15 giugno attraverso il sito della Fondazione e studentesse e studenti, oltre che sulla base della documentazione richiesta dal bando, saranno valutati attraverso un colloquio con una commissione indicata dal comitato scientifico della Scuola di studi umanistici in base anche all’interesse culturale, alla curiosità e al desiderio di approfondire i temi proposti dall’iniziativa. Tra gli studiosi che partecipano alla scuola sono: Giuseppe Cambiano, storico della filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa; Simone Pregnolato, docente di storia della lingua italiana (Università Cattolica del Sacro Cuore); Sergio Lubello, docente del dipartimento di studi umanistici (Università di Salerno); il critico letterario e storico della letteratura Marino Biondi. Per informazioni: segreteria della Scuola di studi umanistici, presso l’Università “Vasco Gaiffi” 05733620305, [email protected]