La parte femminile della società dimenticata

Dodici donne a parlar di donne. Sarà una serata di approfondimento del complesso mondo femminile quella che stasera alle 21 si terrà al centro sociale Auser di Pieve a Nievole in occasione dell’8 marzo. Ieri la presentazione al cospetto della padrona di casa, il sindaco Gilda Diolaiuti, della rappresentante della provincia con delega alle pari opportunità, il sindaco di Larciano, Lisa Amidei e della presidente della sezione Montecatini Pistoia della Fidapa, Angela Bartoletti, che ha organizzato la serata di divulgazione sulla condizione della donna. "Così come le donne nella Resistenza – è stato detto durante la presentazione dell’iniziativa che si terrà stasera – oggi la parte femminile della società è determinante per il suo corretto andamento, ma tutto questo non sempre viene mai riconosciuto e valorizzato. Le quote rosa e le altre situazioni analoghe sono la rappresentazione che per l’uguaglianza c’è ancora molto da fare. Invitiamo anche gli uomini a venire, perché la sensibilizzazione deve riguardare tutti, indistintamente". Particolarmente felice del lavoro svolto per raggiungere l’obiettivo dell’organizzazione di questa serata è stata la presidente Fidapa Angela Bartoletti mentra una riflessione in più sull’evoluzione del percorso di educazione contro la violenza di genere e la parità tra i sessi è stata lasciata dalla consigliera provinciale Lisa Amidei, che ha detto "Purtroppo nel 2022 c’è ancora bisogno di una delega alla parità di genere, cosa che per molti di noi invece è già scontata. Ci auspichiamo che il recupero della parte formativa di educazione degli adulti in forza alla Provincia possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Intanto per domani sera ci auspichiamo che vi sia anche una nutrita presenza maschile". Invitate a relazionare alla serata di riflessione dal titolo "Il coraggio delle donne: determinazione, passione, creatività, il medesimo cuore" sono il questore della provincia di Pistoia Olimpia Abbate, l’atleta paralimpica Nicole ...