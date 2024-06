La nuova giunta di Bettarini. Taddei confermato vicesindaco. Le nomine degli assessori

Si è svolta la cerimonia di insediamento del sindaco e del consiglio comunale di Buggiano. Otto i rappresentanti in consiglio comunale della lista ’Centro e Sinistra Patto per Buggiano’, a ognuno dei quali il sindaco Daniele Bettatini ha assegnato delle deleghe. Tre i seggi alla coalizione di centrodestra ’Rinasci Buggiano, Fabio Pinelli’, e uno della lista civica ’Uniti per Buggiano’, di Giacomo Grifò.

Nella squadra di governo Bettarini ha inserito un membro esterno, il confermato vicesindaco Andrea Taddei, con le deleghe a Scuola e Protezione civile. Il primo cittadino ha tenuto per sé Sicurezza, Sanità, Polizia municipale, Personale e Affari Generali; della vecchia Giunta municipale sono stati confermati Giovanna Bagnatori e Antonella Vernacchio: alla prima sono assegnate le deleghe a Urbanistica, Ambiente e Informatizzazione, la seconda è chiamata a occuparsi di Lavori pubblici e Patrimonio. Alla prima esperienza da assessore, Cristina Barontini dovrà lavorare su Sociale, Socio sanitario, Pari opportunità e Cultura. Il presidente del consiglio comunale è Valerio Pellegrini, cui il sindaco ha chiesto di occuparsi di Bilancio, Valorizzazione del territorio e Sentieristica. Claudio Mazzoncini la vice presidente, con deleghe ad Attività venatorie. Fra i tre nuovi eletti, a Yuri Martone è stato assegnato il ruolo di capogruppo, oltre alle deleghe a Commercio e Turismo, mentre Novella Nardini si occuperà di Comunicazione, Sport e Tempo libero, e Dennys Palma, il più giovane del gruppo, di Politiche giovanili.

Emanuele Cutsodontis