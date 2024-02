La ’nuova’ De Amicis. Rinasce una palestra più sicura ed efficiente

"I lavori di messa in sicurezza con adeguamento statico, miglioramento sismico e riqualificazione della palestra della scuola primaria De Amicis e dell’infanzia Lorenzini-Merlini stanno per partire". La notizia arriva dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni. L’esponente della giunta ricorda anche altri particolari dell’intervento programmato dall’amministrazione. "Mentre il primo cantiere della stagione di investimenti pubblici si va chiudendo in via Tripoli – sottolinea - con l’esito positivo del recente collaudo, ed è alle battute finali anche il significativo intervento alla Rocca di Montecatini Alto, è alla firma il contratto relativo all’affidamento dei lavori della palestra di via Tevere. Il cantiere partirà durante la primavera".

L’esponente della giunta ricorda che "in seguito alla procedura di gara i lavori di messa in sicurezza con adeguamento statico, miglioramento sismico e riqualificazione della palestra della scuola primaria De Amicis e dell’infanzia Lorenzini-Merlini sono stati aggiudicati ad un’impresa campana, per un ammontare totale pari a 390.537,22 euro. Le economie di gara ammontano a 73.540,53 euro (utilizzabili ai sensi del manuale con le istruzioni operative per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi Pnrr a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del merito) derivanti dall’applicazione del ribasso percentuale formulato dall’aggiudicatario, sull’importo a base dd’asta".

Sartoni sottolinea che "dopo 45 anni dalla sua costruzione, l’amministrazione Baroncini realizzerà un intervento che renderà questa infrastruttura sportiva inserita in ambito educativo più efficiente energeticamente, strutturalmente di qualità più elevata, migliore sotto vari profili a tutto beneficio dei giovani che la utilizzeranno in orario scolastico o al di fuori di esso".

L’adeguamento statico ha l’obbiettivo di raggiungere i livelli di sicurezza previsti per gli edifici di nuova costruzione. Il miglioramento sismico ha come obbiettivo di conseguire un aumento della sicurezza della costruzione nei confronti dell’azione sismica. Tra gli interventi previsti meritano di essere ricordati: il rifacimento del massetto e del pavimento sportivo in gomma, il rifacimento di una porzione dei controsoffitti, e la sostituzione di vetrate e infissi al tetto.

