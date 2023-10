“La notte del Sottoverga“ in via Marruota ha colpito nel segno

Grande successo per la “Notte del Sottoverga“. "Erano presenti molte famiglie con bambini. Era un impegno che avevo promesso e mi fa piacere averlo portato in fondo", sottoliea il sindaco Luca Baroncini. Via Marruota si è riempita tutta la notte di persone venute a festeggiare in allegria. L’iniziativa è stata prodotta per conto e con il patrocinio del Comune dall’associazione culturale Pinocchio 3000, da un’idea del sindaco Baroncini, che ha ricordato quanto sia stato "fondamentale il coinvolgimento della parrocchia del Corpus Domini, del Gruppo sportivo Montecatini Murialdo, dell’ippodromo Sesana Snai e dell’Associazione culturale Pinocchio 3000". Per le strade tanta musica e spettacololi, oltre a trampolieri e giocolieri. Si sono divertiti anche bambine e bambini con il piccolo paese dei balocchi, con un anche castello gonfiabile, mentre tutti hanno potuto gustare le varie specialità gastronomiche e fare shopping nei negozi e locali rimasti aperti fino a tardi.