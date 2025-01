La Nico vuole continuare a sognare in grande. Dopo la Coppa Toscana obiettivo promozione

A Pontedera per continuare a sognare. La Nico Basket Femminile Ponte Buggianese, sponsorizzata Acqua dell’Elba e fresca vincitrice della Coppa Toscana, sarà di scena questa sera, a partire dalle 21, al palazzetto Matteoli Bellaria per affrontare il Basket Femminile Pontedera. Dopo essere stata a un passo dalla promozione in A2 la scorsa stagione, la squadra allenata da Leonardo Rastelli concluderà le proprie fatiche del girone di andata del campionato di Serie B. Un torneo iniziato con l’obiettivo di centrare uno dei primi due posti della classifica, vincere i playoff e andare agli spareggi-promozione e che sinora l’ha vista confermare quanto desiderato: è seconda in graduatoria con 24 punti alle spalle della Pallacanestro Perugia, l’unica formazione sin qui in grado di sconfiggerla.

"Prima di vedercela con le umbre, eravamo imbattuti: 11 vittorie in altrettanti incontri – fa sapere, orgoglioso delle sue atlete, del loro e del proprio lavoro Rastelli –. Poi c’è stato questo passo falso prenatalizio: non abbiamo giocato, subendo un passivo notevole. Non eravamo noi, che solitamente sappiamo regalare un buono spettacolo a chi ci viene a vedere (e sono tanti al palasport di Ponte Buggianese, ndr)".

Dopo quella batosta, però, è arrivato il successo nelle final four di Coppa Toscana a Fucecchio (battute Massa in semifinale e Lucca in finale) e contro Siena in campionato. In sintesi: una pronta ripresa. "Non ci nascondiamo, non cerchiamo scusanti, non appartiene al nostro modo di fare – prosegue Rastelli –. Nel decennale della fondazione della società, vorremmo raggiungere l’obiettivo di tornare in Serie A2. E non ci sono giustificazioni per lo scivolone di Perugia: nessuna pressione, nessuna assenza. L’assenza, semmai, l’abbiamo avuta nelle final four di Coppa Toscana, visto che mancava la lettone Paula Klescova, e l’avremo domani sera (stasera per chi legge, ndr), considerato che non potremo disporre di Alice Montiani".

Detto delle due, non resta che associarle alle compagne: da capitan Diletta Nerini, figlia del presidente Massimo Nerini, a Rebecca Tongiorgi, Carolina Salvestrini, Giada e Asia Modini, Giorgia Landini, Alessandra Vaccaro, Matilde Pini, Simona Bargiacchi, Simona Giglio Tos, Ginevra Rastelli, Samira Traore e Giulia Parodi. Tutte ben supportate dal preparatore atletico Ettore Iacopetti e dai dirigenti Maurizio Maccioni, Giulia Spadoni, Fabiana Dolfi e Fabio Landini. La felicità abita a Ponte Buggianese e l’intenzione in casa Nico è quella di fare di tutto perché cotinui a viverci a lungo. Dalla Coppa Toscana al campionato: avanti così.

