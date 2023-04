La morte di Luigina prima su un’ambulanza

È stata una delle prime donne a guidare un’ambulanza in Valdinievole. Luigina Pellegrini, storica volontaria della Società di Soccorso Pubblico, è scomparsa a 84 anni. Gabriele Pellegrini, presidente dell’associazione di volontariato, la ricorda commosso. "Ci lascia un pezzo di storia dell’associazione. Tra le prime donne a guidare un’ambulanza di emergenza (attività prettamente maschile all’epoca) proseguendo poi centralinista. Con sopra le spalle oltre quarant’ anni di volontariato e due medaglie d’oro, tempra d’acciaio e pelo sullo stomaco, ci lascia una grande guerriera dell’associazione. Ad 84 anni se ne va l’unica e sola Luigina, inimitabile, instancabile, inarrivabile. Ciao Luigina!".

La salma di Luigina Pellegrini sarà esposta da stamani alle 11 in via XXIV Maggio, 97 a Borgo a Buggiano. I funerali di Luigina Pellegrini saranno celebrati domani, alle 15.30, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Buggiano. La salma verrà poi creamata giovedì pomeriggio alle 18 al Crematorio di Firenze, in via Bolognese.