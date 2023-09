La messa in sicurezza Via ai lavori per il ponte sul Nievole: le limitazioni

"Sono arrivati finalmente al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente Nievole in via del Pino, che saranno eseguiti dalla ditta Costruire che si era aggiudicata l’appalto dei lavori". L’annuncio arriva dal vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici. "Da oggi – prosegue – lunedì 11, il cantiere sarà aperto, con alcune limitazioni di traffico coerenti coi lavori da eseguire, che saranno comunque limitate agli orari di lavori in corso. Quindi, con tutte le cautele del caso, il transito dalle 18 alle 8,30 del mattino sarà comunque garantito anche nei giorni lavorativi. Nell’impossibilità di transito i mezzi potranno muoversi da via del Pino verso il Poggio alla Guardia. Queste limitazioni saranno attive fino al termine dei lavori".

Il Comune, intanto, annuncia di aver affidato all’impresa edile Casciano una serie di lavori manutenzione per circa 10mila euro. All’istituto scolastico De Amicis, la ditta provvederà al ripristino di un breve tratto del camminamento in calcestruzzo che dà accesso alla scuola di via Tevere, perché attualmente è disconnesso, con il conseguente rischio di inciampare per il personale scolastico e gli alunni. È previsto anche il rifacimento di piccole porzioni di intonaco al piano mezzanino delle due scale interne di collegamento fra il piano terra e il piano primo e il rifacimento di porzioni di pavimentazione fatiscente nei corridoi del piano primo del fabbricato.

Al Palazzo del Turismo di viale Verdi si procederà alla demolizione di due pareti in cartongesso secondo piano del fabbricato (installate per far fronte all’emergenza sanitaria per necessità di spazi e adesso non più necessarie). È prevista l’esecuzione di interventi di manutenzione sulla copertura piana per far fronte ad alcune infiltrazioni che si verificano durante le piogge. I lavori consistono nel rifacimento di due piccole porzioni dell’impermeabilizzazione in guaina bituminosa sulla copertura piana e nella sigillatura di una condotta di scarico sulla canala che raccoglie le acque della copertura a cupola.

Nell’immobile ex sede distaccata del comando vigili urbani di Montecatini Alto sarà eseguita la riparazione della colonna di scarico dei servizi igienici mediante l’applicazione di sigillante ad alta resistenza previo montaggio di trabattello per l’esecuzione delle lavorazioni in quota.

I lavori pubblici poi saranno uno dei temi della prossima seduta del consiglio comunale. L’esponente della minoranza Gianna Rastelli (Italia Viva) ha presentato un’interrogazione sui tempi dei lavori per la ristrutturazione e la conseguente riapertura del bocciodromo, per il quale il vicesindaco Sartoni ha ottenuto importanti finanziamenti pubblici.

Daniele Bernardini