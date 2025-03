La Marathon Montecatini promuove la Terme Parkrun

Asd Marathon Montecatini ha partecipato sabato scorso all’Expo di Napoli per promuovere gli eventi sportivi che organizza in continuità sul nostro territorio. "In particolare – spiega Antonietta Schettino – la Parkrun, un evento settimanale gratuito, divertente e amichevole da 5 km fatto per la comunità. Camminiamo, facciamo jogging, corri, corriamo. Si può fare il volontario o fare da spettatore".

L’evento si svolge in viale Fedele Fedeli ogni sabato a partire dalle 9. "Partecipare non costa nulla, è gratis. Bisogna solo registrarsi per prendere parte alla prima partecipazione, una volta per sempre, senza dimenticare di portare dietro a ogni corsa una copia scansionabile del codice a barre. Noi tutti partecipiamo solo per divertirci. Il ritmo non conta. E il maltempo non ci ferma. Terme Parkrun ha bisogno di tutti". A fine corsa, c’è sempre un ristoro ad attendere i partecipanti. È interamente organizzato da volontari. Per info: [email protected]. "Per i nostri processi e le nostre politiche di salvaguardia completi, incluso come segnalare un problema, è necessario consultare il nostro Safeguarding Hub", dicono i volontari di Asd Marathon.