La lunga festa della Fontenuova L’apparizione avvenne 450 anni fa Oggi l’accesso all’acqua miracolosa

Una festa lunga sette giorni per celebrare la Madonna della Fontenuova grazie all’impegno del parroco don Gianni Di Peppo che ha organizzato tante iniziative per la festa che quest’anno celebra il 450 anni da quella che è ritenuta la prima apparizione della Madonna alla pastorella Jacopina Mariotti il 9 giugno 1573 davanti alla Margine di quella che all’epoca veniva chiamata Madonna del Piano o del pozzo vecchio. Qui, si dice, Maria aiutò la pastorella a ritrovare le pecore smarrite prima di tornare con altre apparizioni fino a quella in cui, tradizione vuole, la Madonna indicò la fonte miracolosa, il 7 luglio 1602 e tuttora conservata, sopra la quale si eresse la basilica a lei dedicata. Le celebrazioni sono iniziate con la processione da Monusummano Alto e con il rosario celebrato dal cardinale Angelo Comastri, arcivescovo che da febbraio 2021 è anche vicario generale emerito del Papa per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo, arciprete emerito della basilica di San Pietro in Vaticano e presidente emerito della Fabbrica di San Pietro.

Oggi è il giorno dedicato alla fonte miracolosa, dove si potrà accedere. Alle 21 si terrà la catechesi mariana per i giovani con Don Udoji e canti del gruppo giovanile "Blue Confine". Domani sempre alle 21 messa solenne per la vigilia della festa del patrono, celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti con la presenza del vescovo Roberto Filippini e i rappresentanti dei vicariati della diocesi. Per la festa del 9 giugno si comincia con le prime comunioni, in due turni: alle 8,10 e alle 11,30 e a seguire la messa alle 17, solenne omaggio a Maria da parte dei bambini alle 20,30 e alle 21,15 concerto in piazza Giusti con la filarmonica Bellini e la corale di Santa Cecilia. Durante la serata verrà consegnato un riconoscimento a tutti coloro che hanno ufficialmente contribuito allo sviluppo economico e sociale di Monsummano. La festa prosegue nei due giorni successivi con la cena multietnica dell’Associazione Fontenova Cultura e Fraternità e domenica alle 20,30 messa e processione del Corpus Domini con i bambini delle prime comunioni.

Arianna Fisicaro