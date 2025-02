"La luna di Noè" un libro-viaggio per raccontare la malattia

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, l’assessorato alla cultura del Comune di Monsummano Terme organizza la presentazione del libro "La luna di Noè. E da quassù si rivede la vita" di Emiliano Caponi. L’appuntamento si terrà stasera alle 21, nella sala Walter Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti. Insieme all’autore, presenterà il volume Sandro Schiavelli.

Il libro è un viaggio che attraversa, guarda, racconta la malattia e inizia da poco prima che si manifesti per proseguire lungo tutto il percorso dell’autore. Emiliano Caponi nasce a Lucca nel 1971 e, sin dall’infanzia, dimostra uno spiccato interesse per il disegno, oltre che per la scrittura, passioni che continuerà a coltivare nonostante si indirizzi verso altri tipo di studio. Durante la serata saranno esposti quadri dipinti da Emiliano Caponi mentre il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza al reparto di oncoematologia dell’ospedale di Pescia, dove si trova anche il suo dipinto che è stato pubblicato sulla copertina del libro.