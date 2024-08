La Larcianese è pronta per la preparazione

Inizia domani la nuova stagione della Larcianese. Appuntamento allo stadio Idilio Cei di Larciano per l’inizio della preparazione. Mister Maurizio Cerasa ha convocato i confermati della passata stagione e nuovi rinforzi, frutto ella campagna acquisti. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Gabriele Cerri ufficializzerà tutti i nomi della rosa dei giocatori che prenderanno parte al ritiro. Ancora non sono stati resi noti i nomi dei portieri che difenderanno la porta viola. L’accordo è vicino. Sicuramente la scelta ricadrà su due giovani del 2005, che occuperanno la casella delle quote. Nella prossima stagione sarà infatti obbligatorio inserirei dal primo minuto di gioco almeno una quota. Stabilito il programma delle amichevoli: la prima delle è fissata per lunedì 12 agosto alle ore 20.30 al Cei contro la Pistoiese.

Tre importanti novità intanto arrivano dalla campagna acquisti del Lampo Meridien. Il direttore sportivo Elio Rinaldi ha comunicato due nuovi arrivi ed una conferma. Il primo è Gabriel Eros Febbe, classe 2006, in passato visto le casacche di Alcione Milano, Tau Altopascio, Margine Coperta, Pisa e Pistoiese. L’altro nuovo rinforzo è Leonardo Tommasi, classe 2006 proveniente dal Tau Altopascio. Scuola Margine Coperta e Tau. Infine, un’importante conferma. È stato trovato l’accordo con il difensore Jonathan Del Sorbo. Arrivato lo scorso anno è stato da subito un perno fondamentale per la difesa di mister Magrini. Novità importanti anche per quanto riguarda la squadra Juniores del Lampo Meridien. La squadra, allenata da mister Marco Bartolozzi parteciperà al campionato Juniores Élite per la prima volta nella sua storia. Dalla società arrivano i complimenti all’ottimo lavoro svolto da Bartolozzi, Paganelli, dal responsabile Juniores Tavernari, dal direttore sportivo Rinaldi e da tutti i ragazzi che erano in rosa ed hanno lottato per questo importante e prestigioso traguardo.

Massimo Mancini