La firma di Luca Piffero arriva alla Galleria civica

La firma di Luca Maria Piffero si aggiunge in collezione Mo.C.A. grazie al sostegno dell’artista che dona alla nostra Galleria Civica un acrilico adorno di ricami multimaterici. Il nobile gesto si inquadra ancora una volta nell’ambito del progetto Florilegio Italiano che si conferma officina culturale promotrice di sodalizi e buone pratiche di condivisione e diffusione del contemporaneo. Piffero, di formazione accademica, con esperienze di docenza per istituti di pregio, tra cui titolare di cattedra all’Accademia Albertina di Torino, ha sviluppato un linguaggio artistico del tutto peculiare inquadrabile nell’ambito del concettuale. L’artista ha esordito agli inizi degli anni Settanta prendendo parte a collettive ed organizzando personali per spazi espositivi nazionali di rilievo, da Trisorio di Napoli a Studio Oggetto di Caserta, da Galleria 2000 di Bologna a Artra Studio di Milano e Diacono-Failoni di Roma.