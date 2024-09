La festa del Palio degli arcieri. Trionfo del Rione Santa Maria

Il 47° Palio di Pescia è del Rione Santa Maria. Con 340 punti i cinque arcieri biancorossi si sono lasciati alle spalle il San Francesco (295), la Ferraia (285) e il San Michele (205), portando a casa l’undicesimo cencio della storia del Rione, l’ultimo dei quali era stato conquistato nel 2017. Protagonisti dell’impresa, Simone Ceccotti, 60 punti, Andrea Franchi, 70, Simone Pacini, 110, e Valentino Ieri, 120, con Edoardo Ercolini pronto a dare il cambio. I cinque hanno dominato la seconda e l’ultima volée, dopo una prima in cui avevano visto passare avanti i detentori del Cencio, la Ferraia. Nella terza, la rimonta di un’eccezionale San Francesco non è bastata per regalare il sorpasso. E ancora prima che la Giuria ufficializzasse la vittoria, le campane della Chiesa Cattedrale hanno iniziato a suonare a festa.

Piccolo incidente, durante i tiri di prova, per Massimo Mazzucato, arciere del San Francesco, che però ha deciso di tirare ugualmente, risultando al termine il migliore della sua squadra, con 115 punti. A metà della quarta volée si è reso necessario l’intervento dei tre giudici di gara, dopo che un arciere aveva spezzato e gettato via una freccia.

Nei giorni scorsi si era disputata la prima edizione della Disfida Scenografica, e la ventitreesima edizione del concorso internazionale ’La bellezza e l’eleganza della donna nel Medioevo e nel Rinascimento’; nella sezione Medioevo, la giuria ha dichiarato vincitrice la rappresentante della Città di Narni, seconda quella della Lega dei Rioni, Anna Petroni, indicata dal Rione Ferraia. Nella sezione invece che riguardava il Rinascimento, primo posto per Michela Lucarini, dell’Asd Antica Scherma di Spianate.

Emanuele Cutsodontis