La festa del ciclismo toscano. Passerella di volti noti del pedale

In una zona culla del ciclismo, organizzata dal Comitato Regionale e grazie alla fattiva disponibilità e collaborazione della Neri Sottoli di Alessio e Stefano Baronti, si è tenuta al Teatro Comunale di Lamporecchio la festa del ciclismo toscano, ospiti il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, il presidente del Comitato Regionale di ciclismo Saverio Metti e quello del Coni Simone Cardullo, il Governatore della Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella e quelli dei comuni del territorio, Alessio Torrigiani per Lamporecchio, Lisa Amidei per Larciano, Giuseppe Torchia per Vinci, l’assessore Moreno Costagli per Cerreto Guidi. Esposto nel teatro, gremito di atleti, dirigenti e ospiti, anche il Trofeo del Tour de France in onore della partenza da Firenze il prossimo 29 giugno. Premiati i protagonisti di tutte le categorie e specialità, compreso le società ed i giovanissimi che hanno preso parte al Memorial Franco Ballerini. L’apertura della passerella con la Campionessa Europea e italiana su pista, la pisana Beatrice Bertolini. A seguire i vincitori dei titoli italiani con lo junior Fabio Del Medico autore di un bis su pista (keirin e velocità). Per il mountain bike e ciclocross Elisa Ferri, Pezzi, Galeotti, Balducci, Viti. Nella specialità della montagna, Pasquini (bis per lui), Zugarini, Degl’Innocenti, Desideri, Biselli, Brondi, Sara Andrei, Gioia Fusci, Susanna Sbarra, e l’under 23 Tommaso Ferri tricolore nel ciclocross, nella prova Team Relay. I Campioni Regionali delle prove in linea (Garibbo, Bozicevich, Rumsaite, Del Sarto, Cipollini, Meucci, Iacchi, Simeoni, Luci, Scappini, Masi, Traversi, di quelle a cronometro, i vincitori nelle gare paralimpiche. Sono sfilati quindi i campioni toscani su pista, Nannini, Merola, Meucci, Manuele e Marco Migheli, Matteoli, Simeoni, Franceschini, Ferri, Agnini, Masi. Infine premi speciali a Stefano Boggia, Sofia Delle Fontane, Francesca Mannori (presiederà il collegio di giuria alle prossime Olimpiadi di Parigi), Andrea Tafi, il G.S. Cesa per i 100 anni della corsa che organizza, la Corratec-Toscana Factory Team di Montecatini, le aziende che collaborano con il Comitato Toscano (Banco Fiorentino, Neri Sottoli, Pissei, Truck Italia, Car Center) e per finire i dieci presidenti dei Comitati Provinciali di ciclismo.

Antonio Mannori