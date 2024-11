La crescita del gruppo Fratelli Polli: il fatturato supera 190 milioni

La seconda uscita legata al bilancio di sostenibilità del gruppo Fratelli Polli di Monsummano Terme, e che ha altri tre stabilimenti a Eboli, Lozzo Atestino e Hijos in Spagna, conferma la crescita del gruppo che ha raddoppiato il proprio fatturato nell’anno concluso andando a superare i 190 milioni di euro. Un successo trainato dall’espansione internazionale del gruppo, presente con i propri prodotti in cinquantotto Paesi nel mondo, e dalla leadership nel settore dei sughi pronti. La strada intrapresa è semplice e, allo stesso tempo, ambiziosa ovvero quella di porre l’attenzione alla sostenibilità.

Su questa lunghezza d’onda va inteso anche il riconoscimento consegnato a Manuela Polli a Milano per la prima edizione di ’Ambasciatori d’Impresa’, iniziativa promossa da Kpmg Italia e Ubs per riconoscere gli imprenditori italiani che si sono distinti grazie a preparazione, eccellente capitale umano ed elevate competenze. "La storia di Fratelli Polli – dichiara Marco Fraccaroli, Ceo del gruppo – profondamente radicata nella lavorazione dei prodotti della terra, è da sempre connessa all’attenzione per la sostenibilità, al rispetto per l’ambiente e per le persone". Nel bilancio si fa riferimento agli investimenti fatti che servono per ridurre il 70% le emissioni a partire dal 2030, questo perché gli impianti fotovoltaici di Monsummano coprono circa il 20% del fabbisogno energetico dello stabilimento e contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 di circa 300 tonnellate l’anno.

Massima attenzione anche per il confezionamento con il 98% del materiale usato che sarà riciclabile entro la fine dell’anno. Sono inoltre arrivate importanti certificazioni di filiera agroalimentare che serve per rafforzare il tracciamento dei prodotti, a ulteriore testimonianza dell’impegno aziendale verso l’ambiente, i partner e i consumatori. "L’impegno del Gruppo Polli nell’ambito della sostenibilità ambientale – afferma Manuela Polli – si esprime concretamente attraverso la realizzazione di progetti speciali come ’L’Orto in città’, che ha l’obiettivo di diffondere idee innovative legate alla sostenibilità e alla nutrizione facendo riscoprire la connessione tra città e natura".