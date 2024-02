La corsa virtuale per il Meyer. Avis e ’Per Elisa’ partecipano

San Valentino… a corsa per raccogliere fondi per la terapia ludica dei piccoli ricoverati. È quanto sta organizzando, come ogni anno, la Fondazione Meyer che promuove la corsa runformeyer proprio nei giorni immediatamente precedenti a San Valentino. Parte attiva, come sempre, nella partecipazione alla corsa a coppie è il progetto ’Per Elisa contro il medulloblastoma’ coadiuvato dall’Avis di Monsummano Terme. "Negli anni scorsi abbiamo partecipato in ricordo di Elisa – fa sapere la mamma della ragazza prematuramente scomparsa, Emanuela Vigilanti – tutti con il nome ’Per Elisa contro il medulloblastoma’ seguito da un numero che viene assegnato in base alle prenotazioni di chi desidera partecipare e iscriversi alla corsa sul sito del Meyer. L’anno scorso siamo stati felici di essere il gruppo più numeroso a pari merito con un’altra realtà e di ricevere una menzione con coppa virtuale. Ma è stato bello sapere che abbiamo contribuito ad una pregevole attività. Anche quest’anno sarebbe bello ritrovarci uniti per questo scopo. Quindi noi di Avis-per Elisa contro il medulloblastoma vi invitiamo a partecipare alla corsa iscrivendovi sul sito. Prima di fare l’iscrizione scriveteci un messaggio vi assegneremo il nome squadra ed il numero con cui registrarvi. Aiutateci ad aiutare i bambini del Meyer". La sfida si terrà nei giorni di sabato 10, domenica 11, lunedì 12, martedì 13 o mercoledì 14 febbraio. La Corsa Virtual di San Valentino a coppie prevede un percorso di 9 chilometri totali di cui 4,5 chilometri a persona in luogo, orario e coppia a scelta personale. La ’Runforlove!’, quest’anno giunta alla 4° edizioneè una corsa da fare in coppia tra amici, compagni, coniugi, fidanzati, nonni e nipoti o altre categorie in occasione del San Valentino.

L’iscrizione di coppia prevede una donazione minima di 18 euro, 9 euro a persona, che andranno interamente a sostegno del progetto Play Therapy per i bambini del Meyer. "Come sempre – fanno sapere dal Meyer di Firenze – il 100% dei fondi raccolti andranno a sostegno del progetto Play Therapy così da assicurare a tutti i bambini in ospedale tutte quelle attività che rendono il periodo di ricovero più lieto e spensierato". È possibile iscriversi fino alle ore 20 di mercoledì 14 febbraio 2024. Arianna Fisicaro