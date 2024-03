La cena, le parole e le indiscrezioni. Attesa per le scelte di Lapenna. Ecco tutti gli scenari possibili

Che cosa farà la lista civica "Montecatini al centro", guidata dall’ex sindaco Alberto Lapenna? Ormai da qualche settimana, sta crescendo l’attesa di sapere come si collocherà il gruppo guidato dall’ex sindaco. Alcuni giorni fa, intanto, al "Corsaro Verde", si è tenuta una cena dove hanno partecipato circa 300 persone, tra sostenitori e simpatizzanti del gruppo. Sara Ghilardi e Giovanni Spadoni, presidente e vicepresidente di "Montecatini al Centro", al momento della presentazione, hanno chiarito che l’area di appartenenza è il centrodestra, ma serve una discontinuità rispetto alle scelte degli ultimi anni.

Gli scenari elettorali possibili, in attesa che vengano fatti annunci ufficiali, potrebbero essere due. Il primo vede una candidatura a sindaco di Alberto Lapenna, già alla guida della città tra il 1987 e il 1990, con una giunta composta dal Psi, di cui è stato uno degli esponenti di punta. In precedenza, nelle amministrazioni di Lenio Riccomi, si era distinto per la grande dinamicità con cui affrontava un argomento delicato come il turismo. Alla fine del secondo mandato di Ettore Severi, quando faceva ormai parte di Forza Italia, ha ricoperto il ruolo di vicesindaco. Candidato a sindaco nel 2009 per il centrodestra, ha sfiorato la vittoria al primo turno, perdendo poi al ballottaggio con Giuseppe Bellandi.

Lapenna è ancora un punto di riferimento importante per vari elettori che appartengono all’area socialista-riformista e moderata in generale, che non si riconoscono nel centrosinistra, anche se auspicano correzioni e cambiamenti di rotta nel centrodestra. L’altro scenario possibile vede un sostegno di "Montecatini al centro ", fin dal primo turno, a Luca Baroncini, nel caso in cui dovessero essere raggiunti accordi programmatici concreti. Lapenna, tra l’altro, è sempre stato un fine conoscitore della normativa e del funzionamento degli enti locali, e la sua presenza in una coalizione non può certo essere considerata poco utile sotto questo punto di vista.

Una cosa è certa: "Montecatini al centro" non guarda a possibili accordi con la coalizione amministrativa di centrosinistra né con il neonato soggetto politico guidato da Edoardo Fanucci.

Daniele Bernardini