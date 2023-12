La Befana in volo sopra le Terme. Giornata di festa con la ’vecchina’ tra mercatino, dolci e animazione

Sarà una giornata ricca di impegni, quella di sabato 6 gennaio, per la Befana che giungerà a Montecatini dove è molto attesa da adulti e bambini. La città darà vita a una serie di iniziative di intrattenimento e spettacolo fin dalle prime ore del mattino, studiate e realizzate per festeggiare al meglio l’ultimo appuntamento delle festività natalizie.

La Befana arriverà in via Marruota cavalcando la sua scopa e porterà un dolce pensiero a tutti i bambini. La festa è promossa dal Comune Terme e prodotta dall’associazione culturale ’Pinocchio 3000’ e prevede la realizzazione, dalle 9 in poi, del tradizionale mercatino con giocattoli, dolciumi, prodotti alimentari, generi vari e tante curiosità.

Le bancarelle partiranno da piazza Gramsci e arriveranno in via Ugo Bassi: ci sarà anche un simpatico mercatino del libro. Fin dal mattino, lo spazio a verde di via Cividale verrà attrezzato con giochi per i bambini, truccabimbi, contastorie, babydance, sculture di palloncini, il percorso delle mountain bike e i pony per provare a montare in sella. Dopo mezzogiorno, per iniziativa delle parrocchie di Santa Maria Assunta e di Santo Antonio, ci sarà l’appuntamento con la Befana Acrobata che scenderà dal campanile della Basilica di piazza del Popolo e offrirà doni a tutti bambini, accolta dalla Ciacciabanda street band.

Dalle 15, musica in tutta la zona, animazione con trampolieri e giocolieri e parata con tutti i personaggi della festa. Alle 16,30, in via Cividale, accompagnata dai suoi Befanotti, tornerà la Befana e si intratterrà con grandi e piccini regalando i dolcetti tipici della festa e scattando simpatiche foto ricordo.