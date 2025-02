La banda dei writers non si ferma. Nuove incursioni e imbrattamenti

Dal 2014 imbrattano o, a seconda dei punti di vista, realizzano opere di street art sui muri di abitazioni ed edifici privati, ma anche immobili pubblici in città, ma anche nel resto della Valdinievole. Al di là della discussione artistica, i writer del gruppo, sembra che loro amino definirsi crew, un gruppo, Rzb. Sembra che abbiano iniziato ad agire quando avevano 16 anni, in condizioni molto rischiose, spesso ad altezze elevate, e continuino ad andare avanti pure ora, che sfiorano la trentina, nonostante vari fermi da parte delle forze dell’ordine. Loro, imperterriti, continuano a lasciare la sigla Rzb.

Nel corso del tempo, hanno colpito in molti luoghi: all’interno della stazione ferroviaria di piazza Italia, sulle case all’esterno, sul muro di cinta dello stadio comunale Daniele Mariotti, due volte, una anche di recente, sul muro laterale dell’Hotel Tuscany In e tanti altri casi ancora. Tutti incursioni non certo richieste dai privati o dagli amministratori pubblici, che si sono visti imbrattati muri e quanto altro da disegni, simboli e messaggi non decifrabili. Il gruppo ha fatto anche delle trasferte di Pieve a Nievole, decorando il nuovo muro della ferrovia e il sottopasso, e colpendo la vecchia stazione ferroviaria.

Una persona che ha visto realizzare un murales sui muri di casa sua da tempo sollecita la fine di questi danneggiamenti. "L’ex assessore Alessandra De Paola – spiega – aveva preso molto a cuore la situazione. Grazie a lei, le forze dell’ordine e la polizia municipale erano in possesso dei nominativi degli autori di tutto questo. Non ho idea del perché continuino ad agire indisturbati, però causano gravi problemi al decoro della città e del resto della Valdinievole. Qualcuno dovrebbe agire per fermarli".

Da. B.