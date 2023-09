Istituto Martini Montecatini Terme: 1200 alunni nelle tre sedi

Prima campanella anche all’istituto alberghiero Martini. Al via 56 classi con circa 1200 alunni nelle tre sedi di via Garibaldi, Querceta e via Galilei. La prima campanella suonerò stamani alle 8.15. Sui social sono state pubblicate tutte le informazioni utili per le famiglie: orari delle prime settimane, modalità di ricevimento del dirigente Riccardo Monti (nella foto) e molto altro ancora. I lavori nella sede di via Garibaldi nel frattempo sono stati conclusi, presto partiranno i laboratori.

La scuola si pone l’obiettivo di un futuro turistico competitivo, attraverso la formazione di figure professionali che rispondano alle richieste del mercato europeo e mondiale. L’istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Martini di Montecatini Terme, fondato nel 1916, coniuga tradizione e innovazione grazie alla didattica laboratoriale costituisce da sempre un prezioso strumento di qualifica per gli iscritti che, dopo un biennio comune, a partire dalla classe terza intraprendono uno specifico percorso di studi sulla base dell’indirizzo scelto. Quattro i settori: accoglienza, sala, enogastronomia, pasticceria. Fondamentale lo studio delle lingue straniere: inglese, francese, spagnolo, tedesco. L’istituto Martini rappresenta un punto di riferimento per le attività scolastiche e lavorative del territorio e ha formato, nel tempo, professionisti di fama nazionale e internazionale. Le tre sedi di via Garibaldi, via Galilei e via del Castello Querceta sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici. I numerosi restauri ne hanno perfezionato l’eleganza e la funzionalità.