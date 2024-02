Iscrizioni alle superiori. Dall’alberghiero al liceo il bilancio è positivo

Bilancio positivo delle iscrizioni nelle scuole superiori di Montecatini, soprattutto se si tiene conto che il numero nazionale d’iscrizioni 2023/24 è diminuito di ben 130mila alunni a causa del calo demografico. Il timore (fondato) per tutte le scuole italiane, perciò, alla vigilia dell’apertura delle iscrizioni era quello di veder crollare il proprio organico e il numero delle classi. A Montecatini, nonostante queste premesse infauste, le cifre registrate alla chiusura delle iscrizioni online, fissata per lo scorso 10 febbraio, sono state soddisfacenti. Un motivo di orgoglio anche per la città.

Partiamo dall’alberghiero Martini che ha registrato 170 iscritti. Un numero destinato a crescere con le domande tardive che ogni anno vengono presentate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. La cifra è buona, tenuto conto di due fattori: il calo demografico appunto e lo scarso appeal registrato dai professionali, in particolare dall’indirizzo alberghiero, negli ultimi anni. "Abbiamo tenuto bene – commenta il preside Riccardo Monti – I numeri sono leggermente inferiori a quelli dello scorso anno. Con le domande dei ritardatari, guadagneremo qualcosa in più e dovremmo riuscire a formare almeno dieci prime. Sono fiducioso e certo che il grande lavoro fatto a livello di formazione e preparazione ma sopratutto di alternanza scuola-lavoro continui ad essere apprezzato".

È andato bene anche il liceo scientifico Salutati: "Siamo soddisfatti – ha commentato la dirigente Sabrina Selene Scatizzi – dell’andamento delle iscrizioni che sono circa 190. Si conferma la tendenza consueta dell’aumento delle iscrizioni al LES e anche nel liceo scientifico ad indirizzo sportivo mentre si è registrata una lieve flessione nel liceo scientifico ordinario. Aspettiamo gli aggiornamenti del prossimo periodo per eventuali le iscrizioni dei ritardatari".

Nei casi in cui ci si dimentichi di fare l’iscrizione, dopo il 10 febbraio il Ministero consente comunque alle famiglie interessate di iscrivere il figlio a scuola. Successivamente alla chiusura delle iscrizioni si riapre il sistema e la scuola inserisce la domanda manualmente. Occorre quindi recarsi in segreteria.

Intanto, sono stati diffusi dal Ministero dell’istruzione e del merito i dati generali relativi alle iscrizioni all’anno scolastico 2023/24. I licei sono ancora le scelte preferite del 57,1% degli studenti, seguiti dai tecnici al 30,9% e dai professionali al 12,1%. Un dato, quest’ultimo, che dà ragione al preside del Martini Monti. In Toscana, si registra una diminuzione di circa 1200 unità delle iscrizioni alle scuole del secondo grado che si attestano intorno ai 31.846 alunni. Si evidenzia una sostanziale stazionarietà sulla percentuale della tipologia di scuola scelta rispetto all’anno passato: i licei risultano scelti da quasi il 56% degli studenti, mentre i professionali rimangono intorno al 14% e i tecnici risultano in leggero aumento quai al 30%.