Riparte l’ippodromo di Montecatini, trotto e appuntamenti

Montecatini, 3 giugno 2024 - Emozioni con il grande trotto. Ma c’è anche un cartellone di eventi per vivere tutti i volti più belli del Sesana. Tornano ad aprirsi i cancelli dell’ippodromo. La stagione riparte venerdì. Si comincia alle 20,40, con la prima delle sette corse in programma, prenderà il via la nuova stagione del trotto, la 109ma della lunga e gloriosa storia dell’impianto sportivo termale. C’è tanta attesa per l’evento, e non solo tra gli appassionati di ippica, in quanto lo scorso anno, il Sesana è diventato un vero e proprio punto di riferimento dove trascorrere una piacevole serata, in un contesto accogliente e con tante iniziative collaterali alle corse; il pubblico è arrivato anche da fuori regione e ha molto apprezzato le novità proposte.

Complessivamente saranno 28 gli appuntamenti con il trotto che si protrarranno fino al primo novembre e, tra questi, da sottolineare i gran premi dedicati a Nello Bellei ed alle Terme (13 e 20 luglio), il compleanno della città di Montecatini Terme (29 giugno) , la serata dedicata ai Comuni gemellati con Montecatini Terme (27 luglio), la corsa delle pariglie e del trotto montato (3 agosto) e lo specialissimo gran premio città di Montecatini Terme in programma la sera di ferragosto. Si sta ancora lavorando – spiega una nota – per dedicare altre corse alle realtà culturali, sportive ed economiche della zona, perché l’attività dell’ippodromo è un interessante veicolo informativo e pubblicitario, sempre più legato alla città e al territorio circostante, collocato nel cuore della Toscana. Inoltre insieme all’attività ippica, partiranno anche tutte le iniziative di comfort e di intrattenimento appositamente realizzate per rendere più piacevole ed interessante la permanenza nella struttura: parcheggio gratuito e stalli riservati per le donne incinte e per le giovani madri, nuovo parco giochi per i bambini "Sesana Baby Village" con castelli gonfiabili, pista mountain bike, i cavalli e i pony per fare splendide cavalcate in sicurezza, accoglienza con i personaggi della fantasia, trucca bimbi, contastorie, baby dance, una magnifica e gigante balena illuminata da oltre 15mila led e l’arena cinema dei cartoni animati.

L’ Arena Sesana Estate ospiterà anche delle serate evento con concerti dal vivo e spettacoli unici, come saranno quelli degli Sgurz cover band anni ‘90 e 2000 , il Remember Disco che vedrà presenti, in una unica serata, gli “storici” dj delle discoteche toscane più famose degli anni passati, il concerto di Rick Hutton dedicato alla storia del rock ed infine, sabato 7 settembre, il grande appuntamento dedicato a Lucio Battisti con la partecipazione di Gianmarco Carroccia. I prossimi mesi si svolgeranno i campionati europei di calcio e le olimpiadi: questi imperdibili eventi all’ippodromo si seguiranno su grande schermo per vivere emozioni infinite. Tra le novità di questa stagione c’è è anche la possibilità di fare il giro turistico del Sesana a bordo di una bellissima carrozza per scoprirne i segreti e gli angoli più suggestivi. Infine, tutti i giorni delle corse, alle 19 verrà registrata la trasmissione televisiva "Aperitivo al Sesana" condotta da Barbara Scarpettini con ospiti illustri provenienti dal mondo dello sport, cultura, giornalismo, tv, spettacolo ed altro.