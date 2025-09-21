Investito in bici dal suv. Ha riportato gravi ferite

La Camporcioni colpisce ancora. Un grave incidente si è verificato ieri mattina, poco dopo le 7, a Chiesina Uzzanese. Un’auto ha investito in pieno un ciclistaa. L’uomo, di origine marocchina, che non dovrebbe essere in pericolo di vita, ha riportato fratture multiple ed è stato soccorso d’urgenza. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via della Lama e via Camporcioni. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava per immettersi su via Camporcioni quando è stato travolto da una Dacia Duster che proveniva da Chiesina Uzzanese in direzione di Ponte Buggianese. Un urto che è stato violentissimo. Il ciclista è stato scaraventato a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese e un’automedica, oltre a due pattuglie dei carabinieri per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso. Dato il trauma riportato, i sanitari hanno preferito procedere con la massima cautela, facendo le dovute manovre all’uomo. Le condizioni sono subito sembrate gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, atterrato in un campo vicino. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. I carabinieri stanno ora cercando di capire l’esatta dinamica dell’incidente per attestare eventuali responsabilità. La Camporcioni si conferma una strada pericolosissima. Dopo gli interventi eseguiti negli ultimi anni la situazione sembrerebbe in miglioramento, ma le difficoltà persistono. Chi vive in Valdinievole lo sa, quando si parla di via Camporcioni si pensa al pericolo. E’ una strada provinciale che si allunga per circa 8 chilometri, collegando i comuni di Montecatini-Terme e Chiesina Uzzanese, anche se la maggior parte della sua percorrenza si trova a Ponte Buggianese. La strada provinciale è stata teatro nel corso degli anni di numerosi incidenti, alcuni dei quali anche con esiti purtroppo fatali.

Giovanna La Porta