Investimenti sugli hotel: dopo l’ex Corona d’Italia c’è interesse per l’Astoria

Montecatini Terme, 18 maggio 2024 – Continuano ad arrivare conferme di un nuovo interessamento verso gli investimenti immobiliari in città. La notizia dell’acquisto dell’ex albergo Corona d’Italia di viale Verdi all’asta per 634mila euro da parte di una società immobiliare ha riacceso le speranze delle aziende, soprattutto quelle del settore turistico e ricettivo.

Adesso, a conferma di questa tendenza, si aggiunge un’altra novità di rilievo: alcune manifestazioni di interesse per l’Hotel Astoria, di viale Fedeli, la cui vendita senza incanto è prevista per il 24 luglio. Il prezzo base è di un milione e 18mila euro, con un’offerta minima di circa 763.500. Le domande dovranno essere presentate per via telematica entro le 11.30 del 23 luglio, al tribunale fallimentare di Pistoia.

L’albergo si trova senza dubbio in una delle zone più belle di Montecatini, a ridosso della pineta. "Complesso immobiliare ad uso alberghiero, attualmente dismesso e in mediocre stato di manutenzione e conservazione costituito da due fabbricati, quello principale destinato ad albergo e l’altro a dependance, con circostante resede di pertinenza. L’albergo si eleva su cinque piani fuori terra, oltre seminterrato, collegati da ampio vano scala che si diparte dal piano terra fino a raggiungere il piano quarto sottotetto; inoltre i piani terra, primo, secondo e terzo sono collegati anche da due ascensori.

Il fabbricato secondario posto a ovest del precedente, destinato a dependance, si eleva su due piani fuori terra".

L’albergo Astoria non è l’unico immobile che è finito nel mirino di potenziali investitori. Tra poche settimane, infatti, potrebbe essere finalmente venduta l’area ex Kartos. Il prezzo base è sceso da due milioni e 800mila, nel 2022, a un milione e 575mila euro. Torna all’asta il complesso immobiliare dell’area di via Tevere, e questa volta c’è una manifestazione di interesse inviata all’avvocato Sonia Tripi, professionista delegata dal tribunale fallimentare a seguire la procedura. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 maggio, entro mezzanotte. Al momento non si conosce l’identità del soggetto da cui è arrivata la manifestazione di interesse, ma la notizia riaccende le speranze che possa essere finalmente risolto un grave problema di degrado nella zona Sud. Una volta era la sede di una grande azienda cartotecnica, dove lavoravano oltre 110 persone.

Nel 2005, il complesso Kartos, nell’area di via Tevere, sede di una storica azienda cartotecnica, che cessò la produzione, venne acquistato per circa sei milioni di euro. Avrebbe dovuto ospitare tra i 100 e i 180 appartamenti, due medie strutture commerciali di vendita, un centro ricreativo per la zona Sud e, addirittura, un nuovo complesso scolastico. Negli ultimi anni, purtroppo, l’immobile e’stato più volte occupato da sbandati di vario genere, in cerca di un posto dove passare la notte, mentre le sue condizioni sono peggiorare sempre di più.

