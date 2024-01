Nuove intrusioni nell’hotel, danneggiamenti all’ex Impero

Montecatini Terme, 21 gennaio 2024 – Hanno forzato la porta dell’ingresso, danneggiato la vetrata e, già che c’erano, si sono pure bevuti una bella bottiglia di vino, lasciata in bella mostra sul tavolo della reception. Residenti e titolari della zona di viale Bicchierai protestano per la nuova intrusione all’interno dell’Hotel Impero, chiuso e ormai inutilizzato da tempo. Nella vecchia struttura alberghiera, alcune settimane fa, si è consumato il dramma di una giovane donna straniera caduta dal terrazzo, mentre stava cercando di fuggire da un tentativo di violenza sessuale, riportando varie fratture.

Il Comitato Priorità Sicurezza, pur ribadendo il massimo apprezzamento per i controlli e la repressione dei fenomeni di accesso negli alberghi chiusi da parte di sbandati, effettuati da polizia di Stato e carabinieri, chiede di intensificare la presenza delle forze dell’ordine in questa area. Alberto Lucarelli, segretario del Comitato, è andato a fare visita ai titolari dell’Hotel Rinascimento, dove nei giorni scorsi sono stati trovati alcuni sbandati che si erano introdotti nella struttura ricettiva, chiusa per un breve periodo. "Sono molto provati – spiega Lucarelli – perché il giorno dopo aver scoperto il gruppetto di stranieri nell’albergo, hanno trovato ancora un’altra persona. Sono costretti a stare tutto il giorno dentro l’hotel, adesso, con il cuore in gola ogni secondo. Stanno alla porta in continua apprensione e questo non è giusto. Chiediamo di nuovo al prefetto di intensificare i controlli delle forze dell’ordine nella zona. Le forze dell’ordine danno il massimo, ma devono essere messe in condizione di lavorare ancora meglio, con più uomini e risorse. Immobili inutilizzato da anni devono essere messi in sicurezza se vogliamo evitare il ripetersi di fatti del genere. Il nostro Comitato ha molto a cuore questa situazione e resterà sempre al fianco dei cittadini".

Come altre strutture ricettive chiuse o all’asta giudiziaria, anche l’ ex Hotel Impero è facilmente accessibile e avrebbe bisogno di essere messo in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno sorpreso di frequente sbandati, tossicodipendenti e persone senza fissa dimora all’interno di edifici del genere. L’Istituto delle vendite giudiziarie è stato più volte sollecitato dalle forze dell’ordine a risolvere la situazione. Anche i ragazzi che fanno forca a scuola sanno che gli alberghi in disuso sono un ottimo posto per nascondersi. Alcuni di loro sono stati sorpresi all’interno di strutture in disuso nell’immediatezza dell’area termale.