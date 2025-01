Intramontabile Claudio Baglioni. Tra musica, narrazione e ricordi. Il Verdi si accende con il mito

Una due giorni a tutto Baglioni. Venerdì 24 e sabato 25, entrambi giorni a partire dalle 21 al Teatro Verdi di Montecatini Terme (extra programma del Teatro), Claudio Baglioni riprende il suo percorso concertistico assolo con "Piano di Volo soloTRIS", il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri. Dopo il successo dei tour "Solo" e "SoloBIS", ecco il nuovo concerto-racconto del cantautore, unico protagonista della scena. Attenzione: non più una tre giorni, ma una due giorni. Lo spettacolo di giovedì 23 gennaio, infatti, è stato annullato.

Un’impresa innovativa, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione. Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto "sue" – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta, un’andatura sorprendente. Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri spettatori.

Il piano, nelle tre modalità – acustica, elettrica e digitale – sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell’emozione, del sogno, dell’immaginazione. La performance di "Piano di Volo" è un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, "singolare". Un esempio singolo. Come un numero uno. Come l’artista sul palcoscenico. Come in un sorvolo isolato e insolito, ma non da solo. Dentro gli occhi di tanti altri.

Il sottotitolo "SoloTRIS" sta ad indicare che "Piano di Volo" è la terza parte del progetto live "Solo" – iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 – e che questo avvenimento musicale, che chiude la trilogia, attraverserà l’Italia sino al mese di dicembre 2025, per raggiungere le città, che l’ospiteranno per tre sere, nel cartellone dei loro maggiori teatri lirici. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni (a questo punto 299, viste le 2 di Montecatini Terme), diventerà la tournée più lunga della carriera dell’artista romano.

Gianluca Barni