Intervento al Ponte all’Abate Il cantiere durerà un anno Traffico su Collodi e Veneri

I lavori di ristrutturazione strutturale del Ponte all’Abate fanno già discutere, ben prima di cominciare. Nei prossimi giorni sarà aperto un tavolo di confronto con i vari enti locali: le Province di Pistoia e Lucca, i comuni di Pescia, Montecarlo, Villa Basilica, Porcari e Capannori e le categorie economiche del territorio. Secondo le dichiarazioni del presidente della Provincia Luca Marmo il cantiere, che sarà aperto in estate, può essere giugno, come settembre, durerà dai nove mesi a un anno. "Sarà un cantiere complicato da gestire per l’intenso traffico che dovrà trovare vie alternative", ha detto Marmo che ha confermato che il traffico sarà interrotto, "salvo brevi periodi ma solo nell’imminenza della conclusione dei lavori". Le strade alternative riguarderanno Collodi e Veneri. L’intervento costerà poco meno di due milioni di euro, arrivati dalla Regione Toscana. Il sindaco Oreste Giurlani e l’assessore Aldo Morelli sono però sul piede di guerra. "Una chiusura così prolungata rischia di creare danni irreparabili per l’economia del territorio e disagi per famiglie, studenti, sportivi, piccoli artigiani costretti ad una viabilità alternativa che dovrebbe transitare da Collodi e Veneri".

La vicenda esplone nel 2020 quando la Provincia di Pistoia dispose un provvedimento per la limitazione del traffico sul ponte all’Abate. A seguito di segnalazioni di alcuni utenti, i tecnici decisero per la limitazione del traffico. Furono riscontrati problemi statici all’arcata centrale, quello che sostiene il peso dell’intero viadotto. Si trattò di una notizia sconvolgente che fece tornare con la mente al giugno 2019 quando fu interdetto al traffico il ponte di Alberghi, o all’agosto 2018 quando a chiudere fu, in quell’occasione, il ponte del Marchi.