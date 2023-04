Interrogazioni in consiglio comunale

Venerdì 28 aprile 2023 alle 17.30 in prima convocazione e alle 17.45 in seconda nella sala consiliare di piazza del Popolo si riunisce il consiglio comunale di Marliana (nella foto, il sindaco Federico Bruschi) per la trattazione del seguente ordine del giorno: comunicazioni del sindaco; interrogazione in merito all’assistenza e al supporto socio-sanitario sul territorio comunale, presentata dal gruppo consiliare Marliana alla luce del sole; iInterrogazione in merito ai disservizi di La Spiga di Grano società cooperativa sociale onlus, presentata dal gruppo consiliare Noi per Marliana; interrogazione in merito alle celebrazioni del 27 gennaio Giornata della Memoria e del 10 febbraio Giorno del Ricordo, presentata dal gruppo consiliare Noi per Marliana; interrogazione in merito al parcheggio in via IV Novembre-piazza della Vergine presentata dal gruppo consiliare Marliana alla luce del sole; interrogazione in merito allo sversamento di liquami in fognatura pubblica in via Fagno, località il Vincio presentata dal gruppo consiliare Noi per Marliana; interrogazione in merito al funzionamento dell’ufficio tecnico servizio urbanistico presentata dal gruppo consiliare Noi per Marliana; addizionale comunale Irpef: conferma dell’aliquota per l’anno 2023; conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria Imu per il 2023; piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari a Anno 2023; approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato Dups 2023-2025; approvazione del bilancio di Previsione, esercizio 2023-2025.