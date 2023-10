International short film festival. Sette giorni dedicati al... talento

Ospiti internazionali, campus per studenti, spettacoli, proiezioni, tavole rotonde e molti altri appuntamenti: inizia lunedì 16 e termina domenica 22 l’edizione 2023 del Montecatini International Short Film Festival (Misff), sette giorni dedicati al cinema internazionale, all’arte e alla formazione per giovani talenti emergenti nel campo cinematografico. Il ricco programma è stato presentato ieri mattina, nella sala del consiglio comunale. A Montecatini sono attesi attori, produttori e registi emergenti da tutto il mondo, che per una settimana trasformeranno la realtà termale in un crocevia internazionale. L’edizione di quest’anno si svolge su molteplici scenari: proiezioni gratuite, spettacoli di danza, flashmob, spettacoli di strada, conferenze, spettaci musicali e improvvisazioni teatrali, che coinvolgeranno le vie e le piazze di Montecatini. Il festival prenderà il via con il Campus internazionale Cinema & Danza, diretto da Paola Sorressa e Marcello Zeppi, realizzato in collaborazione con l’Associazione italiana cultura e sport.

L’offerta formativa del festival prevede anche il workshop "La fotografia come linguaggio: conversazioni e workshop", a cura del fotografo Alberto Di Mauro, e il laboratorio di Cinematerapia, condotto da Eleonora Capitani. Si tratta di un percorso fra immaginazione, visione e creazione, che mette in connessione l’analisi dei film e la consapevolezza della propria sfera emotiva. Le proiezioni della rassegna internazionale partiranno giovedì 19 ottobre al Cinema Excelsior, nella sala Portoghesi del Tettuccio e nella sala Mascagni del Palazzo del turismo. L’accesso alle proiezioni e ai dibattiti è su prenotazione. Il programma è consultabile sul sito www.filmvideomontecatini.com. La selezione dei cortometraggi in gara, come da tradizione, punta sulla qualità e sul respiro internazionale: le proiezioni arrivano da tutto il mondo. Il Misff presenterà anche le prime due produzioni del suo Lab Production: il panno siamo noi, dedicato alla produzione dello storico panno casentino, il documentario Galileo Chini a Montecatini, diretto da Marco Zeppi e co-prodotto dal Misff e dal Comune di Montecatini. Non mancheranno le premiazioni e gli ospiti speciali. Come il compositore americano Ron James, che sarà premiato sabato 21 ottobre nella sala Portoghesi, per la sua straordinaria carriera ultraquarantennale, che lo ha portato a comporre musiche per telefilm come Magnum P.I. e Star Trek The next generation.

L’airone d’oro andrà a Massimiliano Finazzer Flirt, autore, regista, e attore teatrale, che porta a Montecatini il suo docufilm Altri comizi d’amore, ispirato agli scritti di Pier Paolo Pasolini, che sarà proiettato venerdì 20 ottobre nella sala Portoghesi. Premi alla carriera anche per il produttore Pietro Innocenzi (Palermo Milano solo andata) e per l’attore Sergio Forconi (Il ciclone). Marcello Zeppi, presidente della manifestazione sottolinea che "quello che maggiormente differenzia un festival è la sua originalità, marchio di fabbrica e stile. Il Misff ha voluto e cercato una forte identità, una connotazione internazionale e una costante capacità di innovare. Ha perseguito anche lo sviluppo della creatività tra i giovani studenti di Montecatini e tra i talentuosi filmaker internazionali".

Il vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore alla cultura, crede di aver raggiunto l’obiettivo che si era dato quando venne chiamato a occuparsi del settore, "contribuendo con atti concreti e idee propositive a fare del Misff non solo la classica rassegna dedita al cortometraggio, ma qualcosa di più arioso e coinvolgente".

Daniele Bernardini