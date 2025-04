Intercomunale Monsummano: sconfitta in regular season, focus sul play-out contro Firenze Ovest

MONSUMMANOLa regular season dell’Intercomunale Monsummano si è conclusa domenica scorsa con una sconfitta. Ininfluente, visto che gli amaranto sono già proiettati alla sfida play-out contro il Firenze Ovest, in programma il 27 aprile sul campo della squadra gigliata. "Nell’ultima gara ci siamo comportati bene - ha detto il centrocampista Matteo Moncini -. Abbiamo avuto e creato le nostre occasioni per poter andare in gol, giocando alla pari contro una squadra forte, che quest’anno ha fatto più che bene in campionato. Il gol subito è arrivato anche in un momento della gara in cui erano arrivate notizie poco positive da Firenze. Abbiamo fatto comunque la nostra partita, sapendo che quella che dobbiamo preparare per bene, è quella del play-out, in programma il 27 aprile". "Noi ci stiamo preparando sia fisicamente che mentalmente a questa partita, che vale veramente tanto per noi- ha aggiunto l’alfiere amaranto -. Faremo con molta probabilità qualche amichevole, per arrivare nel miglior modo possibile a questa sfida, per non avere alcun rimpianto. Sarà una sfida tosta, dove sicuramente gli episodi potranno decidere il risultato finale. Avere due risultati a favore su tre, di solito non regala un vantaggio – ha concluso –. Noi abbiamo invece tanta gente d’esperienza e questo potrebbe essere un punto a nostro favore".Simone Lo Iacono