Iniziati i lavori in via Buonarroti. Potrebbe riaprire già da domani. Il sindaco: "Un sollievo per tutti"

Iniziati i lavori in via Buonarroti. Sembra sempre più vicina la riapertura della strada di Buggiano, che, probabilmente, salvo imprevisti, tornerà percorribile già da domani sabato 25 novembre. A dare l’annuncio dell’inizio dei lavori, è stato il sindaco Daniele Bettarini che, ieri ha reso noto: "Oggi iniziano i lavori di sistemazione di via Buonarroti, se non si verificheranno imprevisti, sarà rispettato l’annunciato obiettivo di riaprire la strada entro sabato con la conseguente rimozione dei semafori sulla regionale".

Il sindaco Bettarini aveva disposto la chiusura di via Buonarroti lo scorso 26 ottobre: "per motivi di incolumità pubblica" in quanto "pericolosa e, purtroppo, non più riparabile con interventi occasionali". La strada comunale, spiegava il sindaco: "Necessita di una riasfaltatura integrale, anche perché è utilizzata come bypass della regionale da un anno e mezzo e dunque è percorsa da un traffico particolarmente intenso. La sicurezza è prioritaria. La gara di affidamento dei lavori in Provincia chiuderà il 31 ottobre". La ditta incaricata dei lavori è risultata la Bindi, che ha svolto il sopralluogo giovedì della settimana scorsa, il 16 novembre e adesso è all’opera per risistemare via Buonarroti. La chiusura della strada aveva suscitato disagi e proteste da parte di automobilisti e commercianti; delle proteste preoccupate dei negozianti si era fatta portavoce anche Confcommercio, che era tornata a chiedere più volte la soluzione più rapida possibile della vicenda.

Il sindaco Bettarini, oggi, commenta: "Sono lieto dell’inizio dei lavori che sembra avvicinare la soluzione della questione, ma voglio essere cauto, perché c’è sempre l’incognita del maltempo o di qualche imprevisto. Ad oggi, sembrerebbe vicina la fine della vicenda, ma esprimerò piena contentezza e soddisfazione solo quando potrò fare l’ordinanza di riapertura di via Buonarroti".

Valentina Spisa