Incontro sulle relazioni di genere all’istituto Sismondi-Pacinotti E’ stato presieduto da Lisa Amidei

Al Sismondi-Pacinotti di Pescia la significativa esperienza di Peer Education sulle relazioni di genere. Questo è il quinto anno che all’Istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia opera un gruppo di studenti Peer Educator coordinati dalla Commissione di Educazione alla Salute dell’Istituto (prof.sse Anna Lazzerini, Ilaria Sforzi e Eva Creati) e che fanno attività di informazione e sensibilizzazione nelle classi del biennio su tematiche quali la sessualità, l’affettività e le dipendenze. Quest’anno, alcuni di loro hanno seguito un corso di approfondimento sulle relazioni di genere in tutte le loro declinazioni (dall’uso del linguaggio, passando per gli stereotipi fino all’abuso vero e proprio nella violenza di genere) con una particolare attenzione a cosa significa oggi una maschilità sana. I destinatari di questi incontri formativi con l’Istituto degli Innocenti di Firenze sono stati diciotto studenti di vari indirizzi e classi dell’Istituto, all’interno del progetto dell’Unione Europea "Engaged in Equality". Lilian Marì Pieroni della classe 3BMA, Giuseppe Fasolino della 3CMA e Laura Isabel Pieroni della 5AMA hanno poi preso parte anche al progetto "CarMiA - Caring Masculinities in Action" con l’Istituto degli Innocenti. Nei giorni scorsi questi ultimi Peer Educator hanno condiviso quanto appreso con gli studenti e le studentesse di 1A del Liceo Artistico Berlinghieri e hanno parlato loro - da ‘pari’, appunto - di differenze e stereotipi di genere, di linguaggio più o meno consapevolmente sessista, delle aspettative sociali in relazione ai ruoli maschile e femminile. Si sono proposti ai compagni più giovani in maniera efficace e competente attraverso giochi di ruolo, attività di gruppo, e il confronto anche animato sulle molteplici sfaccettature che una sana relazione di genere implica, anche e soprattutto in età adolescenziale. L’incontro di martedì 30 maggio è stato presieduto da Lisa Amidei, Consigliera Provinciale delegata alle Pari Opportunità e moderato da Chiara Mazzeo, Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, e ha visto la partecipazione di molti docenti delle scuole di ogni ordine e grado di Pistoia e provincia. Fra i tanti progetti didattici già sperimentati o da realizzare a partire dal prossimo anno scolastico, ha riscontrato interesse anche l’attività di Peer Education realizzata dall’Istituto.