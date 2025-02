Incontro sulla scuola con Furfaro e Querci

Il Partito Democratico di Lamporecchio, insieme ai Giovani Democratici, organizza un incontro, che avrà come tema centrale ’Il cambiamento della scuola". L’appuntamento si tiene questa sera, venerdì 7 febbraio, con inizio alle ore 18, nei locali del Circolo di Borgano, in via Leonardo da Vinci. L’incontro viene moderato da Dario Leporatti, della segreteria dei Giovani Democratici di Lamporecchio e Larciano. Interverranno al dibattitto sul tema della scuola e dei cambiamenti che sta attraversano Marco Furfaro, parlamentare e membro della segretaria Nazionale del Pd e Simona Querci, segretaria del PD Toscana. Al termine dell’incontro seguirà un’apericena.

m. m.