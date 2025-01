Incontri per anziani. Obiettivo socializzare

Continuano con successo gli incontri per socializzare organizzati dalla Comunità Solidale di Lamporecchio e dall’Auser di Larciano. Un’esperienza di socializzazione, nata per fare incontrare persone, molte delle quali anziane, per passare un paio di ore in compagnia, divertendosi. Il prossimo incontro è in programma per giovedì 23 gennaio, a Larciano, nella sala il Pregresso, dalle ore 15.30 alle 17.30, e in quella occasione sarà organizzato un pomeriggio di musica. La settimana dopo, giovedì 30 gennaio, sempre alla solita ora, l’iniziativa si sposta a Lamporecchio, nei locali della sala Aldo Bartoli presso la sede della Croce Verde. Si giocherà a burraco, tombola e altri giochi da tavolo. Per info occorre chiamare Mara Fadanelli (3351846877) o Mara Duccetti (3332636739).

m. m.