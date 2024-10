Incidente sul lavoro. Mano nel tritarcarne. Paura per un 27enne

Attimi di tensione lunedì sera a Monsummano per un brutto incidente sul lavoro, quando un giovane di 27 anni è rimasto intrappolato con la mano in un macchinario per la lavorazione della carne in uso a un supermercato.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, erano circa le 19.30 quando il 118 è stato allertato affinché inviasse soccorsi in via Maestri del Lavoro. Dai dati emersi da alcune indiscrezioni, infatti, all’interno del punto vendita Eurospin, un addetto al reparto macelleria (che, occorre precisarlo, è in gestione ad una ditta esterna alla rinomata catena di discount), sarebbe rimasto incastrato con una mano dentro al tritacarne.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza Monsummanese ma si è resa necessaria anche la partecipazione dei vigili del fuoco di Montecatini per aiutare il giovane a liberare l’arto incastrato nel macchinario e permettere il trasporto e il ricovero del lavoratore all’ospedale, con la massima urgenza.

"I responsabili del punto vendita non sono presenti e non possiamo rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti", hanno detto all’interno del supermercato, una volta raggiunti fisicamente sul posto per raccogliere testimonianze e ricostruire la vicenda.

Da parte dell’azienda dunque massimo riserbo sull’accaduto che tuttavia è stato confermato da altre fonti. Non è stato possibile contattare nemmeno la ditta esterna che si occupa della gestione del reparto macelleria.

Secondo quanto emerso il giovane lavoratore sarebbe stato operato alla mano ieri mattina e rischierebbe di perdere un dito. Resta del tutto ignota la dinamica dell’incidente, le cui responsabilità sono in corso di valutazione nelle opportune sedi.