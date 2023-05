Auto prende fuoco dopo l’incidente, una persona ferita

Ponte Buggianese (Pistoia), 24 maggio 2023 – Un incidente stradale e l’auto che va in fiamme a Ponte Buggianese, in via Camporcioni: l’incendio risale alle 14,30 di mercoledì 24 maggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme. L’auto ha preso fuoco a seguito di un incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento. Una persona è rimasta ferita e portata al pronto soccorso.