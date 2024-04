Si ribalta dopo lo scontro con l’auto, ferita una donna a Orbignano

Lamporecchio (Pistoia), 20 aprile 2024 – In località Orbignano, piccola frazione collinare del Montalbano, nel primo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta una donna sulla quarantina residente nel comune di Lamporecchio. L’incidente è avvenuto lungo la tortuosa via Orbignanese, sulla quale la donna transita con una certa frequenza abitando non lontano e quindi conosceva molto bene. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato dal momento in cui la vettura guidata dalla donna avrebbe urtato alcune macchine che risultavano parcheggiate lungo la strada. Il violento scontro fra la macchina della donna e gli altri mezzi avrebbe portato al ribaltamento dello stesso. La paura per la conducente è stata tanta, dovuta soprattutto al ribaltamento dell’auto dove era seduta.

Sentito il rumore dell’impatto alcuni residenti del posto, dopo essersi resi conto dello scontro da poco avvenuto, hanno immediatamente chiamato i soccorritori. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Lamporecchio con il medico a bordo e anche i vigili del fuoco. La donna alla fine ha riportato escoriazioni ai gomiti e alcune ferite in varie parti del corpo. Dopo le prime cure del caso e constatate le condizioni fisiche della donna, è stato deciso di trasportarla in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli, presso il locale pronto soccorso, dove è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti.

La paura per l’incidente è stata tanta, anche fra gli abitanti della zona che hanno potuto osservare la zona dove è avvenuto uno scontro che poteva avere delle conseguenze decisamente più gravi di quelle che si sono verificate.