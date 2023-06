Incidente davanti a scuola Carabiniere rimane ferito

È in condizioni stazionarie il carabiniere della stazione di Monsummano Terme investito ieri mattina a Cintolese. L’incidente è avvenuto mentre il militare stava svolgendo il suo lavoro al posto di blocco in piazza dei Martiri. L’episodio ha destato grande stupore in paese. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti a innescare l’incidente sarebbe stato un uomo del posto – un pensionato sull’ottantina – che aveva parcheggiato la sua auto in uno stallo riservato agli invalidi nei pressi della scuola elementare Donati. Nell’uscire dal posteggio, intorno alle 12 del mattino, l’anziano avrebbe, secondo quanto riportato dai testimoni, inserito la retromarcia andando a colpire un’altra auto e nella carambola il militare sarebbe rimasto schiacciato tra la vettura e l’auto dell’Arma. Secondo alcune ipotesi, l’anziano guidatore potrebbe aver spinto sul pedale dell’acceleratore anziché del freno nel far retromarcia e da qui l’effetto a catena.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della polizia municipale e i volontari dell’associazione di soccorso Pubblica assistenza monsummanese che si sono accorti subito della gravità delle ferite riportate dal militare rimasto schiacciato tra le auto. Da una prima diagnosi il carabiniere, un brigadiere proveniente dalla fuori provincia e in servizio già da qualche anno a Monsummano, avrebbe riportato diverse fratture.

Le conseguenze maggiori su una gamba da cui avrebbe perso molto sangue. Vista la gravità della situazione i sanitari sul posto hanno deciso di allertare anche l’elisoccorso Pegaso che tuttavia non è stato utilizzato per trasferire il carabiniere a Firenze, come solitamente avviene. Il militare infatti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Jacopo di Pistoia dove il personale medico dovrà decidere se provvedere a uno spostamento a Firenze o meno. "Abbiamo già visto in zona il pensionato coinvolto nell’incidente perché a volte porta i nipoti in piazza – hanno raccontato alcuni cittadini presenti sul posto –. Ci siamo presi un bello spavento. Non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto succedere se fosse accaduto durante l’uscita dei bambini dal plesso". Non appena appreso il fatto, sul posto sono giunti anche il sindaco Simona De Caro e l’assessore Arcangelo Crisci.

Arianna Fisicaro